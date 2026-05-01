Portes ouvertes du musée thème des châteaux Albé

Albé

Exposition commentée cinq châteaux, une vallée

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Perchés sur les hauteurs ou château de plaine, les châteaux médiévaux de la vallée témoignent d’un passé où se mêlaient défense, pouvoir et contrôle des routes. Ces vestiges rappellent l’importance stratégique de la vallée de Villé entre plaine d’Alsace et massif vosgien. Au Musée de la Vallée de Villé, une exposition commentée réunit objets de fouille, maquettes et récits autour des cinq châteaux de la vallée. Une invitation à mieux comprendre leur histoire, sans avoir à gravir leurs pentes. 0 .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com

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English :

L’événement Exposition commentée cinq châteaux, une vallée Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé