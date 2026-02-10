Animation de la fibre au fil Albé
Animation de la fibre au fil Albé dimanche 12 juillet 2026.
Albé
Animation de la fibre au fil
4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09
Les gestes d’autrefois racontent une même histoire celle de la patience et du savoir-faire. Entre les doigts agiles, la laine ou le lin s’étire, se tord et devient fil, prêt à être tissé. .
4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com
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English :
L’événement Animation de la fibre au fil Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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