Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins Albé
Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins Albé mardi 7 juillet 2026.
Albé
Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins
place du Tilleul Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Visite guidée du chemin du patrimoine d’Albé le pressoir , découverte des paysages viticoles, des maisons à colombages, superbes panoramas. Balade suivie d’une dégustation chez le vigneron. .
place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins Albé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
À voir aussi à Albé (Bas-Rhin)
- Fête du cheval à Équivallée Albé 31 mai 2026
- Brunch dans les vignes Albé 31 mai 2026
- Don du sang Albé 30 juin 2026
- Garden party Albé 26 juillet 2026