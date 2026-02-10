Albé

Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins

place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visite guidée du chemin du patrimoine d’Albé le pressoir , découverte des paysages viticoles, des maisons à colombages, superbes panoramas. Balade suivie d’une dégustation chez le vigneron. .

place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr

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English :

L’événement Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins Albé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé