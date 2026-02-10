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Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins Albé

Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins Albé

Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins Albé mardi 7 juillet 2026.

Adresse : place du Tilleul

Ville : 67220 Albé

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Albé

Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins

place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visite guidée du chemin du patrimoine d’Albé le pressoir , découverte des paysages viticoles, des maisons à colombages, superbes panoramas. Balade suivie d’une dégustation chez le vigneron.   .

place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69  info@valleedeville.fr

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English :

L’événement Visite guidée du vignoble d’Albé et dégustation de vins Albé a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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