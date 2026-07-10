Informations pratiques

Albé

CRAZY GUEULETON

Club House d’Albé Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le CRAZY GUEULETON débarque à Albé !

Rangez les salades… le 29 août, c’est viande, bonne humeur et convivialité.

Les Crazy Willerthal Band vous donnent rendez-vous pour une journée où les assiettes seront bien remplies , les verres levés et les éclats de rire garantis ! .

Club House d’Albé Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 19 97 78 crazywillerthalband@gmail.com

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English :

L’événement CRAZY GUEULETON Albé a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé