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AGENDA · Albé

CRAZY GUEULETON Albé

samedi 29 août 2026 · Albé

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Club House d'Albé
Ville
67220 Albé
Département
Bas-Rhin
Tarif

Albé

CRAZY GUEULETON

Club House d’Albé Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le CRAZY GUEULETON débarque à Albé !

Rangez les salades… le 29 août, c’est viande, bonne humeur et convivialité.

Les Crazy Willerthal Band vous donnent rendez-vous pour une journée où les assiettes seront bien remplies , les verres levés et les éclats de rire garantis !   .

Club House d’Albé Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 19 97 78  crazywillerthalband@gmail.com

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English :

L’événement CRAZY GUEULETON Albé a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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