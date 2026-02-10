Albé

Animation fruits et miel

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Des vergers aux ruches, la nature offre ses richesses fruits gorgés de soleil et miel délicat, fruits du travail patient des hommes et des abeilles. Récoltés au fil des saisons, ils nourrissent et témoignent d’un lien étroit avec la terre.

Le tarif comprend également la visite du musée. .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 08 42 contact@musee-valleedeville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation fruits et miel Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé