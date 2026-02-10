Animation fils de patience Albé
Animation fils de patience Albé dimanche 30 août 2026.
Albé
Animation fils de patience
4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Le fil et l’aiguille donnent naissance aux broderies. Point après point, les motifs se dessinent, mêlant couleurs et savoir-faire pour embellir le linge et transmettre des traditions. Qu’il s’agisse de récolter ou de broder, ces gestes demandent soin, régularité et précision. Ils racontent un art de vivre où la patience transforme la matière en richesse et en beauté. .
4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com
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English :
L’événement Animation fils de patience Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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