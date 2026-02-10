Albé

Fabrication et cuisson du pain à l’ancienne

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09

Dans le fournil, la pâte repose, lève doucement, puis se transforme sous l’action du feu en pain doré et nourricier.

Animation comprise dans le tarif d’entrée du musée. .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com

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English :

L’événement Fabrication et cuisson du pain à l’ancienne Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé