Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fabrication et cuisson du pain à l’ancienne Albé

Fabrication et cuisson du pain à l’ancienne Albé dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 4 place du Tilleul

Ville : 67220 Albé

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Albé

Fabrication et cuisson du pain à l’ancienne

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09

Dans le fournil, la pâte repose, lève doucement, puis se transforme sous l’action du feu en pain doré et nourricier.

Animation comprise dans le tarif d’entrée du musée.   .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42  contact@musee-valleedeville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fabrication et cuisson du pain à l’ancienne Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

À voir aussi à Albé (Bas-Rhin)