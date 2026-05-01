Albé

Fête du cheval à Équivallée

Lieu dit Sonnenbach Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez fêter les 20 ans d’Equivallée ! Présentation de différentes disciplines équestres et profitez de spectacles équestres. Baptêmes poneys et balades en calèches, village enfants, jeux en bois, maquillages, taureau mécanique et animation musicale par William Stemmler.

Déjeuner le midi sur réservation gigot de marcassin, spätzles, chou rouge, dessert et café au tarif de 16 € par personne.

Menu enfant knack, spätzles, glace au tarif de 10 € par enfant.

Tartes flambées en soirée. 0 .

Lieu dit Sonnenbach Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 59 05 72 asso.pegase.albe@gmail.com

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English :

L’événement Fête du cheval à Équivallée Albé a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé