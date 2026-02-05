Brunch dans les vignes

Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans les vignes du pittoresque village d’Albé, niché dans la vallée de Villé, un brunch à volonté exceptionnel nourriture sucrée & salée cuite sur brasero, boissons chaudes et softs, ainsi que 3 verres de vin.

Profitez d’un cadre enchanteur pour déguster des mets au cœur du vignobles, offrant une expérience gourmande et authentique. .

Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 22 79 christian.barthel932@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brunch dans les vignes Albé a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé