Brunch dans les vignes Albé
Brunch dans les vignes Albé dimanche 31 mai 2026.
Brunch dans les vignes
Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : Dimanche 2026-05-31 10:00:00
Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dans les vignes du pittoresque village d’Albé, niché dans la vallée de Villé, un brunch à volonté exceptionnel nourriture sucrée & salée cuite sur brasero, boissons chaudes et softs, ainsi que 3 verres de vin.
Profitez d’un cadre enchanteur pour déguster des mets au cœur du vignobles, offrant une expérience gourmande et authentique. .
Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 22 79 christian.barthel932@orange.fr
L’événement Brunch dans les vignes Albé a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé