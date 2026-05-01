Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit des musées Albé

Nuit des musées Albé

Nuit des musées Albé samedi 23 mai 2026.

Adresse : 4 place du Tilleul

Ville : 67220 Albé

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

Albé

Nuit des musées

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le musée d’Albé vous ouvre ses portes à l’occasion de la nuit des musées. A cette occasion, un sympathique programme d’animations est proposé aux visiteurs. Venez nombreux célébrer le patrimoine local ! 0  .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42  contact@musee-valleedeville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit des musées Albé a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

À voir aussi à Albé (Bas-Rhin)