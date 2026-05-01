Albé

Nuit des musées

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le musée d’Albé vous ouvre ses portes à l’occasion de la nuit des musées. A cette occasion, un sympathique programme d’animations est proposé aux visiteurs. Venez nombreux célébrer le patrimoine local ! 0 .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com

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English :

L’événement Nuit des musées Albé a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé