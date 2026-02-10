Albé

Découverte des métiers du tissu & de la sculpture

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Du fil à coudre au fil du bois sculpté, deux matières, deux gestes, mais une même attention au détail. Le fil textile façonne le tissu, devient décor, dessin, donne vie aux motifs et aux couleurs sous les doigts patients de la couturière. Dans le bois, le fil désigne les lignes naturelles de la matière, ces veines que l’artisan suit et respecte. En les épousant, le sculpteur révèle formes et motifs, laissant apparaître toute la richesse du matériau. Ainsi, qu’il soit cousu, brodé ou inscrit dans la matière, le fil guide le geste et donne naissance à l’ouvrage.

L’animation est incluse dans la visite du musée. .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com

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English :

L’événement Découverte des métiers du tissu & de la sculpture Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé