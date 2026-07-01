Informations pratiques

Albé

Portes ouvertes et guinguette au Domaine Moritz Prado

3 rue de l’Eglise Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

C’est au cœur de la Vallée de Villé, qu’Angela et Ghislain vous proposent une journée de partage, de découverte et de convivialité.

Au programme

– Balade guidée dans les vignes de 10h30 à 12h30 (sur inscription) ;

– Dégustation de vins de 11h à 14h et de 15h à 17h ;

– Dégustation verticale d’une de nos cuvées (places limitées) ;

– Restauration le midi et le soir ;

– Ambiance guinguette, bonne humeur et fiesta !

Inscription obligatoire pour la balade en ligne. .

3 rue de l’Eglise Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 08 59 54 contact@moritzprado.com

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English :

L’événement Portes ouvertes et guinguette au Domaine Moritz Prado Albé a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé