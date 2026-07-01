Portes ouvertes et guinguette au Domaine Moritz Prado Albé
samedi 25 juillet 2026 · Albé
Informations pratiques
Albé
Portes ouvertes et guinguette au Domaine Moritz Prado
3 rue de l’Eglise Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
C’est au cœur de la Vallée de Villé, qu’Angela et Ghislain vous proposent une journée de partage, de découverte et de convivialité.
Au programme
– Balade guidée dans les vignes de 10h30 à 12h30 (sur inscription) ;
– Dégustation de vins de 11h à 14h et de 15h à 17h ;
– Dégustation verticale d’une de nos cuvées (places limitées) ;
– Restauration le midi et le soir ;
– Ambiance guinguette, bonne humeur et fiesta !
Inscription obligatoire pour la balade en ligne. .
3 rue de l’Eglise Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 08 59 54 contact@moritzprado.com
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English :
L’événement Portes ouvertes et guinguette au Domaine Moritz Prado Albé a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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