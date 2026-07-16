Histoire de l’enseignement de la photographie à l’ENSP, ENSP d’Arles, Arles

Informations pratiques

Histoire de l’enseignement de la photographie à l’ENSP 5 juillet – 1 novembre 2027 ENSP d’Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T09:30:00+02:00 – 2027-07-05T19:30:00+02:00

Fin : 2027-11-01T09:30:00+01:00 – 2027-11-01T19:30:00+01:00

Comment l’École a-t-elle traversé les bouleversements techniques, les mutations sociétales, son changement de statut – d’association à établissement public national – tout en s’inscrivant dans le paysage singulier d’Arles, marqué par le festival des Rencontres ? Comment ses enseignements reflètent-ils l’histoire du médium ? Quelle place occupe-t-elle aujourd’hui dans les dynamiques nationales et internationales de la création visuelle ? Et comment se positionne-t-elle à l’intersection de la photographie, des nouveaux médias, de l’image en mouvement, des technologies émergentes et des pratiques transdisciplinaires ?

ENSP d’Arles 30 Avenue Victor Hugo, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490993333 http://www.ensp-arles.com L’École nationale supérieure de la photographie est fondée à Arles en 1982, neuf ans après la création du festival international de la photographie, aujourd’hui Les Rencontres d’Arles, par Lucien Clergue, Maryse Cordesse et Alain Desvergnes. Ils s’entendent alors pour créer un lieu d’étude et formation, de niveau universitaire, autour de la pratique de la photographie et ses implications techniques, esthétiques, culturelles et sociales.

Comment l’École a-t-elle traversé les bouleversements techniques, les mutations sociétales, son changement de statut – d’association à établissement public national – tout en s’inscrivant dans le par…

©Jean Marques, Les laboratoires