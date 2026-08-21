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Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue de la République, Place de Mazeau, Marseille

dimanche 20 septembre 2026 · Place de Mazeau · Marseille

Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue de la République, Place de Mazeau, Marseille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de Mazeau
Adresse
Place de Mazeau 13002 Marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue de la République Dimanche 20 septembre, 10h00 Place de Mazeau Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez, lors d’une visite commentée, l’Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue Impériale (rue de la République).

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Découvrez l’Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue Impériale (rue de la République).

©ICM (Institut Culturel de la Méditerranée)

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