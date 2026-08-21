Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue de la République, Place de Mazeau, Marseille

Informations pratiques

Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue de la République Dimanche 20 septembre, 10h00 Place de Mazeau Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez, lors d’une visite commentée, l’Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue Impériale (rue de la République).

Place de Mazeau Place de Mazeau 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « aicm13@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 64 82 69 »}]

Découvrez l’Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue Impériale (rue de la République).

©ICM (Institut Culturel de la Méditerranée)