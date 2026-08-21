Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue de la République, Place de Mazeau, Marseille
dimanche 20 septembre 2026 · Place de Mazeau · Marseille
Informations pratiques
Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue de la République Dimanche 20 septembre, 10h00 Place de Mazeau Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez, lors d’une visite commentée, l’Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue Impériale (rue de la République).
Place de Mazeau Place de Mazeau 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « aicm13@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 64 82 69 »}]
Découvrez l’Histoire de l’Hôtel Dieu et de la rue Impériale (rue de la République).
©ICM (Institut Culturel de la Méditerranée)
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