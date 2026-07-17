Histoire de Mines et mine à histoires, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Informations pratiques

Histoire de Mines et mine à histoires Vendredi 25 septembre, 18h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Vendredi 25 septembre à 18h

Participez à une lecture chorale à partir d’extraits de L’Or et l’Arsenic, Histoire orale d’une vallée minière de Nicolas Rouillé aux éditions Anacharsis, Prix du livre du réel de la librairie Mollat 2024. Les voix de l’auteur, de bibliothécaires et d’usagers lecteurs se mêlent pour faire entendre comment un tissage de paroles collectées permet de retracer un pan méconnu de l’histoire de notre région. La sélection d’extraits sera réalisée par l’auteur en concertation avec les bibliothécaires, qui se chargeront de constituer une équipe de 3 à 5 lecteurs et lectrices. L’auteur rejoindra le groupe de lecteurs avant la lecture pour finaliser la préparation avec le chœur de lecteurs.

Public : Adulte - Durée : 1h

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

Lecture chorale par Nicolas Rouillé – Quinzaine littéraire