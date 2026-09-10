Histoire de Rauzet, son et lumière, Église Grandmontaine de Rauzet, Combiers

Informations pratiques

Histoire de Rauzet, son et lumière Samedi 19 septembre, 21h00 Église Grandmontaine de Rauzet Charente

Contributions ‘au chapeau’. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:29:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:29:00+02:00

Voyagez à travers plusieurs siècles d’histoire de Rauzet grâce à un spectacle immersif mêlant son et lumière.

Église Grandmontaine de Rauzet Rozet, 16320 Combiers Combiers 16320 La Grange Charente Nouvelle-Aquitaine 06 84 10 77 03 https://combiers.fr L’église de l’ancienne celle monastique de l’ordre de Grandmont est située à 300 m de l’arborétum remarquable du Clédou, sur la ligne de démarcation et à 2,8 km de l’église romane de Combiers.

Les vestiges de l’ancien monastère de l’Ordre de Grandmont ont été mis à jour lors de fouilles et l’église a été restaurée.

Cette dernière est un superbe exemple d’architecture grandmontaine. Elle se caractérise par son architecture simple et ne possède qu’une simple nef assez haute. Elle est voûtée d’un berceau brisé, et n’a pas de fenêtre dans les gouttereaux. Elle est toutefois bien éclairée, grâce aux trois baies du chœur à l’est et une fenêtre à l’ouest, qui font converger la lumière vers l’autel.

Des magnifiques vitraux contemporains qui se trouvent dans l’église montrent une technique de « fusing ». Ils sont faits par l’Atelier Saint-Joseph de Ruffec.

Voyage à travers des siècles de l’histoire de Rauzet en son et lumière

©Kate Douglas