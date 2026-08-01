Histoire des lies et passeries CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Histoire des lies et passeries

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Histoire sur une spécificité transfrontalière, les accords de concorde nommés lies et passeries.

Proposé par Jean Courtadet de la Société d’étude des 7 Vallées.

Gratuit dans la limite des places disponibles

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

A story about a cross-border tradition: the “concord” agreements known as “lies” and “passeries.”

Presented by Jean Courtadet of the Society for the Study of the Seven Valleys.

Free admission, subject to availability

L’événement Histoire des lies et passeries Cauterets a été mis à jour le 2026-08-11 par OT de Cauterets|CDT65