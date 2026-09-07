Histoire du littoral de Menton, Club Nautique, Menton

Informations pratiques

Histoire du littoral de Menton Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Club Nautique Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plongez dans la mémoire vive de notre rivage. À travers une sélection de clichés inédits, le Club Nautique vous invite à remonter le temps et à observer la métamorphose du littoral mentonnais.

Des grèves sauvages du XIXᵉ siècle aux aménagements contemporains, cette exposition retrace l’histoire d’un paysage d’exception façonné par la mer et les hommes. Bateaux traditionnels, premiers bains de mer et évolution du trait de côte : découvrez comment Menton a apprivoisé son littoral sans jamais perdre son âme méditerranéenne.

Club Nautique promenade de la mer 06500 menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Voûte du club nautique, siège de l’association qui propose de nombreuse activité.

Plongez dans la mémoire vive de notre rivage. À travers une sélection de clichés inédits, le Club Nautique vous invite à remonter le temps et à observer la métamorphose du littoral mentonnais.

©Archives Municipales de Menton