Visite de la STEP de Menton (06), STEP de Menton, Menton

Informations pratiques

Visite de la STEP de Menton (06) Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 STEP de Menton Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Plongez dans les coulisses de la station d’épuration de Menton, une installation impressionnante cachée entièrement sous terre pour préserver la beauté de la ville. Venez découvrir comment des technologies de pointe, comme les réacteurs biologiques ou le système Actiflo, nettoient nos eaux usées pour protéger la santé de tous et la richesse de notre mer Méditerranée. Cette visite vous révélera également comment nos déchets sont transformés en ressources pour l’agriculture, offrant un regard passionnant sur ce patrimoine technologique au service de l’environnement.

STEP de Menton 1780 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 24 68 21 52 https://admin.eventdrive.com/public/events/78123/website/home [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/r1w2ew »}] Partez à la découverte de ce qui se passe sous nos pieds.

Dans les entrailles de Menton, suivez les eaux usées, qui voyagent sous la terre jusqu’à la station d’épuration de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF).

D’une surface de 300 m², cinq employés veillent quotidiennement au bon traitement des près de 2,5 millions de mètres cube d’eaux usées qui y transitent chaque année. Leur mission: transformer ces eaux usées en eau propre prête à être restituée à la nature. Chaussures fermées obligatoires – Inscription obligatoire

Plongez dans les coulisses de la station d’épuration de Menton, une installation impressionnante cachée entièrement sous terre pour préserver la beauté de la ville. Venez découvrir comment des de les…

©Veolia