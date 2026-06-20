Excursion aux villages perchés Castellar et Gorbio Office de Tourisme Menton mardi 18 août 2026.

Menton

Excursion aux villages perchés Castellar et Gorbio

Office de Tourisme 8 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-09-16

Offrez-vous une parenthèse authentique au cœur de l’arrière-pays mentonnais avec cette excursion à la journée à Castellar et Gorbio.

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Office de Tourisme 8 avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20

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English : Excursion to the hilltop villages of Castellar and Gorbio

Treat yourself to an authentic getaway in the heart of the Menton hinterland with this day trip to Castellar and Gorbio.

L’événement Excursion aux villages perchés Castellar et Gorbio Menton a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles