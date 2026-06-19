Excursion découverte du village de Gorbio Office de Tourisme Menton

Informations pratiques

Menton

Excursion découverte du village de Gorbio

Office de Tourisme 8 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:30:00

fin : 2026-08-25 14:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Partez pour une journée immersive entre culture et saveurs, avec visites commentées de Sainte-Agnès et Gorbio, rencontres d’artisans passionnés et déjeuner dans un restaurant local.

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Office de Tourisme 8 avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Exploring the Village of Gorbio

Enjoy an immersive day of culture and flavor, with guided tours of Sainte-Agnès and Gorbio, meetings with passionate artisans and lunch in a local restaurant.

L’événement Excursion découverte du village de Gorbio Menton a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles