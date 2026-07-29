Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Place de l’église Menton
mercredi 2 septembre 2026 · Place de l'église · Menton
Informations pratiques
Menton
Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns
Place de l’église Basilique Saint-Michel Archange Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 30 – 30 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 19:00:00
fin : 2026-09-02 20:15:00
Date(s) :
2026-09-02
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Place de l’église Basilique Saint-Michel Archange Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com
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English : Concert in Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninoff, Puccini, Saint-Saëns
Treat yourself to an exceptional evening of music in Menton. Rediscover Bach, Vivaldi, and Ravel with the virtuosos of Musicâme France.
L’événement Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Menton a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
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