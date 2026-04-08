77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford Place de l’église Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 32 – 32 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Nicolas Altstaedt Violoncelle Ensemble Jupiter Thomas Dunford Luth et Direction.

Programme Vivaldi

.

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 77th Menton Music Festival: Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford

Nicolas Altstaedt Cello Ensemble Jupiter Thomas Dunford Lute and Conductor.

Program: Vivaldi

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles