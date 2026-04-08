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77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford Place de l’église Menton

77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford Place de l’église Menton mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Basilique Saint Michel

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 32 32 60

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 32 – 32 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Nicolas Altstaedt Violoncelle Ensemble Jupiter Thomas Dunford Luth et Direction.
Programme Vivaldi
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32 

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English : 77th Menton Music Festival: Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford

Nicolas Altstaedt Cello Ensemble Jupiter Thomas Dunford Lute and Conductor.
Program: Vivaldi

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles