77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford Place de l’église Menton
77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford Place de l’église Menton mercredi 29 juillet 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford
Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 32 – 32 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Nicolas Altstaedt Violoncelle Ensemble Jupiter Thomas Dunford Luth et Direction.
Programme Vivaldi
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
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English : 77th Menton Music Festival: Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford
Nicolas Altstaedt Cello Ensemble Jupiter Thomas Dunford Lute and Conductor.
Program: Vivaldi
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Nicolas Altstaedt Ensemble Jupiter Thomas Dunford Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles