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77ème Festival de Musique de Menton Fanny Azzuro Popaul Amisi Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton

77ème Festival de Musique de Menton Fanny Azzuro Popaul Amisi Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Palais de l'Europe Salon de Grande Bretagne

Adresse : 8 avenue boyer

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 20 20 20

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Fanny Azzuro Popaul Amisi

Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Rhapsody Jazz, Swing & Tango concert dansé.
Deux univers différents, deux cultures différentes et pourtant tant de complémentarité sur scène.
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Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32 

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English : 77th Menton Music Festival: Fanny Azzuro | Popaul Amisi

Rhapsody: Jazz, Swing & Tango: a dance concert.
Two different worlds, two different cultures, and yet so much complementarity on stage.

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Fanny Azzuro Popaul Amisi Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles