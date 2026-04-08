77ème Festival de Musique de Menton Fanny Azzuro Popaul Amisi Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton
77ème Festival de Musique de Menton Fanny Azzuro Popaul Amisi Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton vendredi 31 juillet 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Fanny Azzuro Popaul Amisi
Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Rhapsody Jazz, Swing & Tango concert dansé.
Deux univers différents, deux cultures différentes et pourtant tant de complémentarité sur scène.
.
Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 77th Menton Music Festival: Fanny Azzuro | Popaul Amisi
Rhapsody: Jazz, Swing & Tango: a dance concert.
Two different worlds, two different cultures, and yet so much complementarity on stage.
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Fanny Azzuro Popaul Amisi Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles