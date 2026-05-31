Comédie avec Amélie Abrieu dans une exploitation à Menton – 31 juillet, 1 hectare en terrasses pour une Exploitation agricole de montagne : arboricole, Menton

Comédie avec Amélie Abrieu dans une exploitation à Menton – 31 juillet Vendredi 31 juillet, 21h00 1 hectare en terrasses pour une Exploitation agricole de montagne : arboricole Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/75bd733b (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre une soirée inoubliable avec ‘Nettoyage à sec uniquement !’, une comédie moderne et hilarante signée Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur. Plongez dans l’univers décalé d’Axel, dont le rêve de rejoindre un stage de poterie à Méribel se transforme en une suite d’aventures improbables. Dans le cadre exceptionnel d’une exploitation montagnarde à Menton, laissez-vous emporter par des personnages hauts en couleur et des événements aussi loufoques que touchants. Cette soirée unique est l’occasion de découvrir un spectacle intimiste et chaleureux, où l’humour et l’artisanat se rencontrent dans un décor naturel époustouflant. Ne manquez pas cette chance de soutenir les artistes et de vivre un moment de pur plaisir ! 31 juillet 2026 1 hectare en terrasses, Menton ️ À partir de 12 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Comédie hilarante à Menton, 31 juillet. Réservez dès 12€, places limitées ! Hormur Arts vivants