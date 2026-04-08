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77ème Festival de Musique de Menton Fazil Say Place de l’église Menton

77ème Festival de Musique de Menton Fazil Say Place de l’église Menton samedi 1 août 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Basilique Saint Michel

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 32 32 60

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Fazil Say

Place de l’église Basilique Saint Michel Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 32 – 32 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Fazil Say Récital de piano
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Place de l’église Basilique Saint Michel Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32 

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English : 77th Menton Music Festival: Fazil Say

Fazil Say Piano recital

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Fazil Say Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles