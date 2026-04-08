77ème Festival de Musique de Menton Concert concertos En partenariat avec Yamaha Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton

Menton

77ème Festival de Musique de Menton Concert concertos En partenariat avec Yamaha

Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Des jeunes pianistes sélectionnés dans les plus grands concours internationaux de piano se confronteront au format du concerto. Ils seront accompagnés par Juliette

Journaux qui interprétera les parties d’orchestre au piano.

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Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

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English : 77th Festival de Musique de Menton: Concert concertos In partnership with Yamaha

Young pianists selected from the top international piano competitions will take on the concerto format. They will be accompanied by Juliette

Journaux, who will play the orchestral parts on piano.

L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Concert concertos En partenariat avec Yamaha Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles