77ème Festival de Musique de Menton Concert concertos En partenariat avec Yamaha Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton
77ème Festival de Musique de Menton Concert concertos En partenariat avec Yamaha Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton jeudi 30 juillet 2026.
Menton
77ème Festival de Musique de Menton Concert concertos En partenariat avec Yamaha
Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Des jeunes pianistes sélectionnés dans les plus grands concours internationaux de piano se confronteront au format du concerto. Ils seront accompagnés par Juliette
Journaux qui interprétera les parties d’orchestre au piano.
.
Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne 8 avenue boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 77th Festival de Musique de Menton: Concert concertos In partnership with Yamaha
Young pianists selected from the top international piano competitions will take on the concerto format. They will be accompanied by Juliette
Journaux, who will play the orchestral parts on piano.
L’événement 77ème Festival de Musique de Menton Concert concertos En partenariat avec Yamaha Menton a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles