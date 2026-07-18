AGENDA · Menton
Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Basilique Saint-Michel-Archange Menton
mercredi 2 septembre 2026 · Basilique Saint-Michel-Archange · Menton
Informations pratiques
Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Basilique Saint-Michel-Archange Menton Mercredi 2 septembre, 19h00
Une parenthèse classique enchantée à Menton. Vibrez au son de Ravel, Bach, Vivaldi et Saint-Saëns avec l’Ensemble Musicâme France !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-02T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-02T20:15:00.000+02:00
1
Basilique Saint-Michel-Archange 22 Rue Saint-Michel 06500 Menton Menton
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Menton
- 77ème Festival de Musique de Menton Concert de préouverture Menton 24 juillet 2026
- 77ème Festival de Musique de Menton Place de l’église Menton 25 juillet 2026
- 77ème Festival de Musique de Menton Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice Place de l’église Menton 25 juillet 2026
- 77ème Festival de Musique de Menton Duo Jatekok Adélaïde Panaget & Naïri Badal Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton 26 juillet 2026
- 77ème Festival de Musique de Menton Léo et Luka Ispir Fondation Gautier Capuçon Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne Menton 27 juillet 2026