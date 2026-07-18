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Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Basilique Saint-Michel-Archange Menton

mercredi 2 septembre 2026 · Basilique Saint-Michel-Archange · Menton

Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Basilique Saint-Michel-Archange Menton

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Lieu
Basilique Saint-Michel-Archange
Adresse
22 Rue Saint-Michel 06500 Menton
Ville
Menton

Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Basilique Saint-Michel-Archange Menton Mercredi 2 septembre, 19h00

Une parenthèse classique enchantée à Menton. Vibrez au son de Ravel, Bach, Vivaldi et Saint-Saëns avec l’Ensemble Musicâme France !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-02T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-02T20:15:00.000+02:00

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Basilique Saint-Michel-Archange 22 Rue Saint-Michel 06500 Menton Menton


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