Informations pratiques

Concert à Menton: Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Basilique Saint-Michel-Archange Menton Mercredi 2 septembre, 19h00

Une parenthèse classique enchantée à Menton. Vibrez au son de Ravel, Bach, Vivaldi et Saint-Saëns avec l’Ensemble Musicâme France !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-02T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-02T20:15:00.000+02:00

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Basilique Saint-Michel-Archange 22 Rue Saint-Michel 06500 Menton Menton



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