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Sortie en mer Feu d’artifice de Roquebrune-Cap-Martin Société Maritime Vieux Port de Menton Menton

vendredi 14 août 2026 · Société Maritime Vieux Port de Menton · Menton

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Société Maritime Vieux Port de Menton
Adresse
Quai Napoléon III
Ville
06500 Menton
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
40 40 40 - de 13 ans

Menton

Sortie en mer Feu d’artifice de Roquebrune-Cap-Martin

Société Maritime Vieux Port de Menton Quai Napoléon III Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

– de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Embarquez à bord de nos bateaux pour admirer les feux d’artifice de Roquebrune-Cap-Martin depuis la mer.
Profitez d’une vue imprenable pour apprécier le spectacle et la douceur d’une navigation de nuit.
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Société Maritime Vieux Port de Menton Quai Napoléon III Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 60 11 72  labaladeenmer@yahoo.fr

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English : Boat Trip Roquebrune-Cap-Martin Fireworks Display

Come aboard our boats to watch the Roquebrune-Cap-Martin fireworks from the sea.
Enjoy a breathtaking view as you take in the show and the tranquility of a nighttime cruise.

L’événement Sortie en mer Feu d’artifice de Roquebrune-Cap-Martin Menton a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

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