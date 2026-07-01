Visite guidée du Collège Universitaire, Sciences Po, Sciences Po, campus de Menton, Menton

Informations pratiques

Visite guidée du Collège Universitaire, Sciences Po Samedi 19 septembre, 10h00 Sciences Po, campus de Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Implanté à Menton sur la Côte d’Azur depuis 2005, le campus est installé

au coeur de la vieille ville dans un bâtiment du XIXe siècle d’inspiration

italienne entièrement rénové et face à la Méditerranée. Il accueille les

étudiants du collège universitaire qui ont choisi la mineure

Méditerranée-Moyen-Orient.

Déroulé de la journée (à confirmer):

– 9h30 : ouverture des portes

– 10h : concert étudiant de bienvenue

– 10h30 et 15h : visite guidée du campus

– 13h30 : conférence

Sciences Po, campus de Menton 11, place saint julien 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497148344 Le campus Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po a ouvert à Menton en 2005.

Auparavant installé dans les locaux de l’IUT carrières sociales de l’Université Côte-d’Azur, Sciences Po s’est définitivement établi à Saint-Julien en octobre 2011.

Aujourd’hui, 400 étudiantes et étudiants sont présents sur le site chaque année. Ils sont originaires de France (métropole et outre-mer) et de près de 50 pays. Les cinq continents du globe sont représentés.

Le bâtiment Saint-Julien a une riche histoire, chère aux Mentonnaises et aux Mentonnais : un hôpital et une maternité occupaient les lieux dans le passé.

Sciences Po est très heureux d’ouvrir le campus à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026 pour permettre au public de mieux connaître les nouveaux usages d’un bâtiment historique de la ville dans lequel de nombreux habitants, aujourd’hui retraités, sont nés : notre campus hébergeait encore dans les années 1950 la maternité publique de l’hôpital Saint-Julien.

Implanté à Menton sur la Côte d’Azur depuis 2005, le campus est installé