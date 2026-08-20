C’est pas du toc,… c’est de l’antique !, Musée de Préhistoire régionale, Menton

Informations pratiques

C’est pas du toc,… c’est de l’antique ! 19 et 20 septembre Musée de Préhistoire régionale Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

C’est pas du toc,… c’est de l’antique !

Présentation de la nouvelle exposition des collections antiques

du Musée de Préhistoire régionale de Menton (visites commentées)

Animation sur le feu et la lumière dans la Préhistoire et l’Antiquité

avec un atelier de fabrication d’une lampe à huile romaine en argile

Musée de Préhistoire régionale 20 Rue Loredan Larchey, 06500 Menton, France Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489815212 https://www.menton.fr/Musee-de-Prehistoire-Regionale.html?oaq%5Bwhat%5D=Mus%C3%A9e%20de%20Pr%C3%A9histoire Diversité des collections d’archéologie régionale, de la préhistoire ancienne à l’Antiquité. Collections d’ethnographie régionale. Gares ferroviaire et routière proches, parkings proches.

C’est pas du toc,… c’est de l’antique !

© Musée de Préhistoire régionale de Menton