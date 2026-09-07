Les jardins enchantés de Jean Cocteau, Palis de l’Europe, Galerie des musées, Menton

Informations pratiques

Les jardins enchantés de Jean Cocteau Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palis de l’Europe, Galerie des musées Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Galerie des musées accueille une nouvelle présentation de la collection Séverin Wunderman du musée Jean Cocteau via le thème des jardins. Dans de nombreuses œuvres plastiques ou filmées du Prince des poètes, la végétation est une source d’inspiration. Plus qu’un décor, elle est étrange et traduit le mystère du vivant et la porosité entre l’homme et le monde. Elle respire, s’anime, et devient un miroir de l’âme. D’où le titre de l’exposition : Les jardins enchantés de Jean Cocteau.

Le parcours

Pour ce second accrochage à la Galerie des musées – scindé en quatre séquences – le public est invité à se promener dans les jardins imaginaires du génie protéiforme. Des prêts du musée des Beaux-arts de Menton ainsi que des œuvres d’artistes contemporains inspirés par la nature sont également à découvrir et admirer.

Palis de l’Europe, Galerie des musées 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Palais de l’Europe accueille au rez-de-chaussée une galerie d’art dédiée à la création contemporaine qui propose régulièrement des expositions.

La galerie se situe au cœur du Palais de l’Europe, ancien Kursaal, qui lors de son inauguration en 1909, était le plus grand casino de la Côte d’Azur. Ce dernier a été conçu par l’architecte danois Hans-Georg Tersling. Il a accueilli de 1951 à 1980 les célèbres Biennales de Menton qui, pendant 30 ans, ont proposé une sélection d’artistes prometteurs aux côtés de grands maîtres, Dufy, Matisse, Braque, Picasso, Chagall, Dali, Delvaux, Rouault, Villon…

La Galerie des musées accueille une nouvelle présentation de la collection Séverin Wunderman du musée Jean Cocteau via le thème des jardins. Dans de nombreuses œuvres plastiques ou filmées du Prince …

©ville de Menton