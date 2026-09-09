Histoire du réseau hydraulique et observations des oiseaux sur l’étang vieux du plateau de Saclay, Observatoire ornithologique des étangs de Saclay, Saclay

Informations pratiques

Histoire du réseau hydraulique et observations des oiseaux sur l’étang vieux du plateau de Saclay Samedi 19 septembre, 09h30 Observatoire ornithologique des étangs de Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visites des musées, des vitraux, du cloître

Musée historique : souvenirs de Louis XVI et de la famille royale ainsi que Louise Adélaïde de Bourbon Condé, fondatrice du Monastère.

Musée de Mère Geneviève (Marcelle Gallois 1888-1962) moniale artiste de renommée internationale (dessins, peintures, vitraux, livres, …)

Eglise abbatiale, les vitraux et le Chemin de Croix de Mère Geneviève.

Ouverture exceptionnelle du cloître de l’Abbaye, à découvrir en silence

Observatoire ornithologique des étangs de Saclay Etang-Vieux 91400 Saclay Saclay 91400 Val d’Albian Essonne Île-de-France 01.69.41.02.83 http://sivauhallan.fr Histoire du réseau hydraulique et observations des oiseaux

Réservation obligatoire auprès de la mairie de Saclay.

Visites des musées, des vitraux, du cloître

syndicat d’initiative de Vauhallan