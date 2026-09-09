Mizu – Compagnie Furinkaï, Théâtre de l’entrouvert, Étang Neuf, Saclay

Informations pratiques

Mizu – Compagnie Furinkaï, Théâtre de l’entrouvert Samedi 19 septembre, 15h00 Étang Neuf Essonne

Gratuit sur réservation (carte d’identité obligatoire) – Réservation sur le site de la ville de Saclay à partir de septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Mizu

Compagnie Furinkaï – Théâtre de l’entrouvert

✦ Danse, marionnette et arts du cirque

Mizu, qui signifie « eau » en japonais, est une création poétique et singulière imaginée par la chorégraphe Satchie Noro et la metteuse en scène Élise Vigneron. Sur un plan d’eau, une danseuse, une marionnette de glace et sa marionnettiste composent un trio fascinant où se mêlent danse, arts du cirque et marionnette. Entre apparition et disparition, cette pièce de paysage célèbre la fragilité du vivant, la métamorphose de la matière et la beauté de l’éphémère. Portée par une scénographie flottante et un univers visuel saisissant, Mizu invite le public à une expérience sensible, contemplative et immersive au cœur de l’eau, élément essentiel de la vie.

Spectacle présenté par la Ville de Saclay, en partenariat avec la Ville d’Orsay.

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

Étang Neuf Étang Neuf, 91400 Saclay Saclay 91400 Val d’Albian Essonne Île-de-France

Spectacle « Mizu »