« Histoire d’une ville » : visite guidée de Royan, Parking embarcadère du bac de Royan, Royan

Informations pratiques

« Histoire d’une ville » : visite guidée de Royan Dimanche 20 septembre, 10h00 Parking embarcadère du bac de Royan Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Royan, classée « Ville d’art et d’histoire », est considérée comme la cité balnéaire la plus « fifties » de France. Pourtant, son histoire ne commence pas en 1945, mais remonte à des temps bien plus anciens.

Du Palais à l’église Notre-Dame, parcourez le cœur de la ville et son front de mer en compagnie d’une guide-conférencière. Au fil de cette visite, remontez le temps et découvrez les différentes époques qui ont façonné Royan.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Parking embarcadère du bac de Royan Allée du lougre, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}]

Royan, classée « ville d’art et d’histoire », est considérée comme la cité balnéaire la plus « fifties » de France. Mais l’histoire de Royan ne commence pas en 1945… Son histoire débute bien plus tôt. …

© T AVAN