Rencontre-débat Chypre carrefour d’influences culturelles et religieuses rue Eugène Pelletan Royan
mardi 8 septembre 2026 · rue Eugène Pelletan · Royan
Informations pratiques
Royan
Rencontre-débat Chypre carrefour d’influences culturelles et religieuses
rue Eugène Pelletan Temple Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 15:00:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Jacques Baudin se rend régulièrement à Chypre où ses enfants sont installés depuis cinq ans. Cela lui permet de parcourir l’île de part et d’autre de la Ligne verte, qui la sépare en deux États (d’influence grecque au sud et turque au nord).
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rue Eugène Pelletan Temple Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 43 74 80
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English :
Jacques Baudin travels regularly to Cyprus, where his children have been living for five years. This allows him to travel across the island on both sides of the Green Line, which divides it into two states (Greek-influenced in the south and Turkish-influenced in the north).
L’événement Rencontre-débat Chypre carrefour d’influences culturelles et religieuses Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan
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