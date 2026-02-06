Histoire et activités contes de la nature et du printemps Médiathèque Arnac-Pompadour

Histoire et activités contes de la nature et du printemps

Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Thème conte de la nature et du printemps

Activité fais tes semis, décore et emporte ton pot.

Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)

Réservation conseillée .

Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoire et activités contes de la nature et du printemps

L’événement Histoire et activités contes de la nature et du printemps Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze