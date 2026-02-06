Histoire et activités contes de la nature et du printemps Médiathèque Arnac-Pompadour
Histoire et activités contes de la nature et du printemps
Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
2026-04-16
Thème conte de la nature et du printemps
Activité fais tes semis, décore et emporte ton pot.
Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)
Réservation conseillée .
Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
