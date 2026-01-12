Les coulisses de la Journée du Cheval Place du château Arnac-Pompadour

Les coulisses de la Journée du Cheval

Découvrez le Stade Équestre du Puy Marmont lors d’une visite guidée spéciale à l’occasion du concours équestre du 15 août. Ce lieu emblématique de Pompadour, au cœur du village, vous invite à découvrir son histoire et à plonger dans l’univers des sports équestres.

Au cours de cette visite, explorez les installations et les infrastructures de compétition. Vous aurez l’opportunité de découvrir ce site empli d’histoire, vous rencontrerez les organisateurs et cavaliers tout en assistant aux épreuves et à la démonstration du 15 août.

Notre guide partagera avec vous des anecdotes et l’histoire riche de ce lieu emblématique. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience immersive.

Rendez-vous, à 10h, au portail du Puy Marmont.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur www.terresdecorreze.com .

