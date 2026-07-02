Histoire et Patrimoine à Montpellier : 3 conférences au format court, Château de Flaugergues, Montpellier

Informations pratiques

Histoire et Patrimoine à Montpellier : 3 conférences au format court Samedi 19 septembre, 15h00 Château de Flaugergues Hérault

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation recommandée sur flaugergues.com.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, en partenariat avec le laboratoire C.R.I.S.E.S. de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, le château de Flaugergues propose trois conférences grand public au format court, de 35 minutes chacune, consacrées à des aspects inédits du patrimoine et des archives de Montpellier.

Natacha Abriat, conservatrice du patrimoine à l’Inventaire général région Occitanie, évoquera des figures d’officiers de marine languedociens.

Sarah Queyrut, doctorante en histoire contemporaine, présentera une communication intitulée « À la découverte du fonds Adolphe Gilles : raconter l’opéra de Montpellier à travers les archives ».

Romain Daudé, historien en charge des collections du château de Flaugergues, parlera des lettres d’Afrique du colonel René de Saizieu (1898-1972).

Château de Flaugergues 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Port Marianne Hérault Occitanie 0499526637 http://www.flaugergues.com Au cours du XVIIIe siècle, de nombreuses maisons des champs sont construites dans la campagne autour de Montpellier. La demeure est entourée d’un parc à l’anglaise, d’un jardin à la française et de son vignoble. Le château présente une ordonnance architecturale de qualité, avec deux avant-corps, façades enduites, cordons, consoles et encadrements de baies en pierre de taille appareillée. Autour de la porte d’entrée, encadrement de pierre avec motifs d’architecture classique, comportant pilastres, frise et console. Devant le château, le terre-plein d’entrée se développe entre deux avant-corps, avec degrés flanqués de deux statues de pierre. Suivant un axe parallèle au château, commandé par deux allées d’oliviers, se développe une vaste cour d’honneur fermée de deux larges grilles en fer forgé. Cette cour est reliée au jardin à la française, situé en contrebas, par un escalier de pierre à double évolution. Le jardin français se compose sur l’axe principal du château et forme, avec l’axe transversal de la cour d’honneur, un bassin circulaire à l’autre extrémité avec un petit motif en marbre formant cadran solaire. Le jardin se termine en terrasse avec un beau panorama sur l’agglomération urbaine. Montpellier-Est, direction le Millénaire, 1 744 avenue Albert-Einstein. Bus n°9 Grammont arrêt Évariste-Gallois. Tram ligne 1 arrêt Place de France.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, en partenariat avec le laboratoire C.R.I.S.E.S. de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, le château de Flaugergues propose trois conférences au …

©château de Flaugergues