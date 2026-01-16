Histoires à l’ombre du pommier (0-4 ans) (RaPAT’rie ton assiette 2026) Jardin partagé Val-au-Perche
Histoires à l’ombre du pommier (0-4 ans) (RaPAT’rie ton assiette 2026) Jardin partagé Val-au-Perche mercredi 20 mai 2026.
Histoires à l’ombre du pommier (0-4 ans) (RaPAT’rie ton assiette 2026)
Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 11:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Le Jardin partagé de Val-au-Perche, le CCAS de Val-au-Perche et la Médiathèque des Collines du Perche Normand proposent des histoires sous le pommier
Mais d’où viennent les légumes de ma purée ? Les fruits de ma compote ? Des graines pour apprendre à planter, des histoires pour découvrir et des comptines pour s’amuser dans un joli jardin.
Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)
Ruelle du lavoir (derrière la mairie) .
Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 66 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoires à l’ombre du pommier (0-4 ans) (RaPAT’rie ton assiette 2026)
L’événement Histoires à l’ombre du pommier (0-4 ans) (RaPAT’rie ton assiette 2026) Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-01-16 par CdC des Collines du Perche Normand