Mystère au potager un jeu collaboratif (5-10 ans) Jardin partagé Val-au-Perche
Mystère au potager un jeu collaboratif (5-10 ans)
Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche Orne
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
2026-05-20
Le Jardin partagé de Val-au-Perche, le CCAS de Val-au-Perche et la Médiathèque des Collines du Perche Normand proposent un mystère au jardin.
Et si le jardin recelait un trésor ? Et si seuls quelques enfants pouvaient y accéder ?
Venez écouter la légende du jardin, relevez les défis sur le potager, les gouts et les saisons et peut-être découvrir ce fabuleux mystère …
Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)
Ruelle du lavoir (derrière la mairie)
En cas de météo défavorable l’animation aura lieu à la médiathèque .
Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 66 36
