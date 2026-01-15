Mystère au potager un jeu collaboratif (5-10 ans) Jardin partagé Val-au-Perche

Mystère au potager un jeu collaboratif (5-10 ans)

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Le Jardin partagé de Val-au-Perche, le CCAS de Val-au-Perche et la Médiathèque des Collines du Perche Normand proposent un mystère au jardin.

Et si le jardin recelait un trésor ? Et si seuls quelques enfants pouvaient y accéder ?

Venez écouter la légende du jardin, relevez les défis sur le potager, les gouts et les saisons et peut-être découvrir ce fabuleux mystère …

Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)

Ruelle du lavoir (derrière la mairie)

En cas de météo défavorable l’animation aura lieu à la médiathèque .

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 66 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mystère au potager un jeu collaboratif (5-10 ans)

L’événement Mystère au potager un jeu collaboratif (5-10 ans) Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-01-15 par CdC des Collines du Perche Normand