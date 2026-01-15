Les secrets culinaires des fleurs de sureau Jardin partagé Val-au-Perche
Les secrets culinaires des fleurs de sureau Jardin partagé Val-au-Perche mercredi 27 mai 2026.
Les secrets culinaires des fleurs de sureau
Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Cueillette des fleurs au jardin, puis confection de desserts et de boissons, dont le fameux champagne des fées !
Dégustation et livret de recette remis aux participant(e)s. Venir avec un bocal 1L type Le Parfait
Réservation obligatoire.
Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)
Ruelle du lavoir (derrière la mairie) .
Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 71 05 36 54 cantineletheil.valauperche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les secrets culinaires des fleurs de sureau
L’événement Les secrets culinaires des fleurs de sureau Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-01-15 par CdC des Collines du Perche Normand