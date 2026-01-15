Les secrets culinaires des fleurs de sureau Jardin partagé Val-au-Perche

Les secrets culinaires des fleurs de sureau

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Cueillette des fleurs au jardin, puis confection de desserts et de boissons, dont le fameux champagne des fées !

Dégustation et livret de recette remis aux participant(e)s. Venir avec un bocal 1L type Le Parfait

Réservation obligatoire.

Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)

Ruelle du lavoir (derrière la mairie) .

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 71 05 36 54 cantineletheil.valauperche@gmail.com

