Initiation à la reconnaissance des plantes sauvages au jardin partagé Jardin partagé Val-au-Perche

Initiation à la reconnaissance des plantes sauvages au jardin partagé

Jardin partagé 6 route du Lavoir Val-au-Perche Orne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un après midi pour s’initier à la botanique en compagnie d’Aurélien Cabaret de l’AFFO (Association de la Faune et de la Flore de l’Orne) Comment identifier une plante ?

Quelles sont les principales familles et leurs caractéristiques ?

En portant attention à ces plantes délaissées par le jardinier, nous changeons notre point de vue pour commencer à dresser l’inventaire participatif des plantes sauvages qui poussent au jardin de Val-au-Perche et façonner ensemble le début les premières planches d’un herbier situé.

Réservation obligatoire. Annulation possible si météo très défavorable.

Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)

Ruelle du lavoir (derrière la mairie) .

Jardin partagé 6 route du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 13 67 74 81 aurelien.cabaret@laposte.net

