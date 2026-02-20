Visite commentée La vie sexuelle des plantes au potager Jardin partagé Val-au-Perche

Visite commentée La vie sexuelle des plantes au potager

Jardin partagé

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

La vie sexuelle des plantes au potager avec Samuel Rébulard, ingénieur-agronome.

Les plantes ont une vie sexuelle très particulière, mais une vie sexuelle tout de même. Nous verrons comment elles se reproduisent sans jamais se rencontrer, et leurs relations passionnées mais non dénuées de tromperie avec leurs meilleurs entremetteurs les insectes. Ce sera également l’occasion de faire un petit peu de botanique pour débutants.

Lieu rdv Jardin Partagé du Theil-sur-Huisne 61340 Le Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)

Ruelle du lavoir (derrière la mairie) .

Jardin partagé 6 ruelle du Lavoir Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 84 30 25 25

