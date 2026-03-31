Histoires à petits sons Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours
mercredi 17 mars 2027 · Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours · Bonneuil-Matours
Informations pratiques
Bonneuil-Matours
Histoires à petits sons
Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17 10:30:00
fin : 2027-03-17 11:30:00
Date(s) :
2027-03-17
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Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61 mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr
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English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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