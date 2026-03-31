Histoires à petits sons Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Informations pratiques

Bonneuil-Matours

Histoires à petits sons

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 10:30:00

fin : 2027-03-17 11:30:00

Date(s) :

2027-03-17

.

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61 mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne