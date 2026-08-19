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Histoires à petits sons Châtellerault

mercredi 3 mars 2027 · Châtellerault

Histoires à petits sons Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 3 mars 2027
Fin
mercredi 3 mars 2027
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Dupleix
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Histoires à petits sons

Place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 10:30:00
fin : 2027-03-03 11:30:00

Date(s) :
2027-03-03

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Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 21 25 48  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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