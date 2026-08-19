AGENDA · Châtellerault
Histoires à petits sons Châtellerault
mercredi 3 mars 2027 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Histoires à petits sons
Place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 10:30:00
fin : 2027-03-03 11:30:00
Date(s) :
2027-03-03
.
Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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