Informations pratiques

Châtellerault

Histoires à petits sons

Place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 10:30:00

fin : 2027-03-03 11:30:00

Date(s) :

2027-03-03

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Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne