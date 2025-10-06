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Histoires à petits sons Place René Monory Dangé-Saint-Romain

mercredi 4 novembre 2026 · Place René Monory · Dangé-Saint-Romain

Histoires à petits sons Place René Monory Dangé-Saint-Romain

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place René Monory
Adresse
Médiathèque de Dangé Saint Romain
Ville
86220 Dangé-Saint-Romain
Département
Vienne
Tarif

Dangé-Saint-Romain

Histoires à petits sons

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:30:00
fin : 2026-11-04 11:30:00

Date(s) :
2026-11-04

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Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79  mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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