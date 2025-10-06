Histoires à petits sons Place René Monory Dangé-Saint-Romain

Informations pratiques

Dangé-Saint-Romain

Histoires à petits sons

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 10:30:00

fin : 2026-11-04 11:30:00

Date(s) :

2026-11-04

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Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne