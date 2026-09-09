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AGENDA · Dangé-Saint-Romain

La Récréative pratique collective et participative de loisirs créatifs Place René Monory Dangé-Saint-Romain

mercredi 9 septembre 2026 · Place René Monory · Dangé-Saint-Romain

La Récréative pratique collective et participative de loisirs créatifs Place René Monory Dangé-Saint-Romain

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place René Monory
Adresse
Médiathèque de Dangé Saint Romain
Ville
86220 Dangé-Saint-Romain
Département
Vienne
Tarif

Dangé-Saint-Romain

La Récréative

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-11-11 17:00:00

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30

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Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79  mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

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English : La Récréative

L’événement La Récréative Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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