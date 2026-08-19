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Histoires à petits sons Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

mercredi 7 avril 2027 · Médiathèque L'arche des mots · Scorbé-Clairvaux

Histoires à petits sons Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Informations pratiques

Début
mercredi 7 avril 2027
Fin
mercredi 7 avril 2027
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque L'arche des mots
Adresse
2 place de la mairie
Ville
86140 Scorbé-Clairvaux
Département
Vienne
Tarif

Scorbé-Clairvaux

Histoires à petits sons

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 10:30:00
fin : 2027-04-07 11:30:00

Date(s) :
2027-04-07

  .

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 41 60  mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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