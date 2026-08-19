Histoires à petits sons Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux
mercredi 7 avril 2027 · Médiathèque L'arche des mots · Scorbé-Clairvaux
Informations pratiques
Scorbé-Clairvaux
Histoires à petits sons
Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 10:30:00
fin : 2027-04-07 11:30:00
Date(s) :
2027-04-07
.
Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 41 60 mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Scorbé-Clairvaux (Vienne)
- Visite guidée du château et du parc de Scorbé-Clairvaux, Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs, Scorbé-Clairvaux 19 septembre 2026
- Visite guidée de la champignonnière, Les champis clairvalois, Scorbé-Clairvaux 19 septembre 2026
- Pitchounes et Cie bébés lecteurs Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux 3 octobre 2026
- Créations textiles et linogravure exposition Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux 6 octobre 2026
- Atelier de linogravure avec Tali Graphiste Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux 17 octobre 2026