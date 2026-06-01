Histoires au jardin, Lavoir, Hyères
Histoires au jardin, Lavoir, Hyères samedi 6 juin 2026.
Histoires au jardin Samedi 6 juin, 10h30 Lavoir Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:15:00+02:00
Lecture d’histoires pour les petits pour célébrer les jardins et la nature.
Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent
Lavoir Rue du repos 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lecture d’histoires pour les petits pour célébrer les jardins et la nature.
© Noé Bonanno, 2026
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