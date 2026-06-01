Histoires au jardin, Lavoir, Hyères

Histoires au jardin Samedi 6 juin, 10h30 Lavoir Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:15:00+02:00

Lecture d’histoires pour les petits pour célébrer les jardins et la nature.

Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent

Lavoir Rue du repos 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lecture d’histoires pour les petits pour célébrer les jardins et la nature.

© Noé Bonanno, 2026